JP Morgan anticipó cómo llegará la inflación a las elecciones de 2027 y lanzó una advertencia sobre el dólar

El banco estadounidense proyectó que la inflación cerrará 2026 en torno al 31% y se ubicará en el 23% durante 2027. Tras el 2,2% registrado en octubre, advirtió que los aumentos de tarifas, la presión cambiaria y la incertidumbre electoral podrían dificultar una mayor desaceleración de los precios.

Hoy 20:46

El banco internacional JP Morgan presentó sus proyecciones económicas para la Argentina y anticipó que la inflación se mantendrá cerca del 2% mensual durante las elecciones presidenciales de 2027. Además, advirtió que un incremento de la presión sobre el dólar podría impulsar los precios por encima de los niveles previstos.

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De acuerdo con el informe elaborado por los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira, la inflación cerraría 2026 en torno al 31%, una cifra apenas inferior al 31,5% registrado durante 2025. Para el próximo año, la entidad proyectó una variación acumulada del 23%.

“Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”, señalaron los especialistas.

El análisis se conoció después de que el INDEC informara una inflación del 2,2% en octubre, por encima del 1,8% que esperaba el mercado. Con ese resultado, los precios acumularon un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026.

Para noviembre y diciembre, JP Morgan calculó un promedio mensual del 1,9%, mientras que durante el primer trimestre de 2027 prevé una desaceleración moderada hasta el 1,8%. Sin embargo, los aumentos de tarifas de servicios públicos y posibles subas en los alimentos vinculadas al fenómeno climático de El Niño podrían dificultar una reducción más pronunciada.

La entidad también puso el foco en el escenario electoral. Según sus estimaciones, durante la segunda mitad de 2027 la inflación volvería a promediar el 1,9% mensual, debido principalmente a la volatilidad cambiaria que podría generar la incertidumbre política.

En esa misma línea, distintas consultoras privadas coinciden en que la inflación podría mantenerse cerca del 2% durante los próximos meses. Econviews estimó un 1,8% para noviembre, mientras que Invecq advirtió sobre la persistencia de los ajustes de precios y las dificultades para quebrar la inercia inflacionaria.

Otro de los desafíos señalados por los analistas es la recuperación del poder adquisitivo. Con una inflación mensual cercana al 2%, los salarios necesitarían aumentar por encima de ese nivel para mejorar su capacidad de compra, en un contexto de actividad económica y consumo todavía débiles.

El pronóstico se aleja de las expectativas expresadas meses atrás por el presidente Javier Milei, quien había planteado la posibilidad de alcanzar una inflación mensual inferior al 1%. Las proyecciones actuales indican que la desaceleración podría avanzar a un ritmo más lento.

En este escenario, el comportamiento del dólar aparece como uno de los principales factores de riesgo para 2027. Una mayor demanda de divisas durante la campaña electoral podría generar tensiones cambiarias y trasladarse a los precios, complicando el objetivo del Gobierno de consolidar la baja de la inflación.