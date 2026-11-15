Quién era “Chala” Sánchez, el reconocido músico que fue encontrado muerto en Las Termas

Manuel Alberto Sánchez tenía 73 años y era conocido por su pasión por el folclore y su talento con el violín y la guitarra.

Hoy 21:14

La muerte de Manuel Alberto Sánchez, el hombre de 73 años encontrado sin vida en su vivienda de Termas de Río Hondo, generó una profunda conmoción entre sus allegados y quienes lo conocían por su trayectoria musical.

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Apodado cariñosamente “Chala” Sánchez, el hombre era un apasionado del folclore y había logrado hacerse conocido en el ambiente artístico de la ciudad gracias a su habilidad para tocar el violín y la guitarra.

A lo largo de su vida, integró un grupo musical de Santiago del Estero y mantuvo un estrecho vínculo con las expresiones tradicionales de la provincia.

Además de su dedicación a la música, según la información que compartía en sus redes sociales, había trabajado en el Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero.

Sánchez fue encontrado sin vida durante la noche del sábado 14 de noviembre, en su domicilio ubicado en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto, de Termas de Río Hondo.

El hallazgo se produjo horas después de que el hombre denunciara haber sido agredido físicamente por una mujer, un antecedente que forma parte de las circunstancias que se investigan.

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Por el momento, no se estableció oficialmente si existe una relación directa entre la agresión denunciada y su fallecimiento.

La Justicia continúa trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar las causas de la muerte del reconocido músico termense.