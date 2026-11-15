Sarmiento de La Banda jugará las semifinales del Federal A ante Cipolletti: cuándo será el partido

El Profe afrontará una nueva instancia de la Reválida en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

Hoy 22:04

Sarmiento de La Banda ya conoce su camino en las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Luego de conseguir la clasificación ante Alvarado de Mar del Plata, el conjunto santiagueño se medirá con Cipolletti en una serie de ida y vuelta que tendrá como objetivo seguir avanzando en la lucha por el ascenso a la Primera Nacional 2027.

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El primer encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre en La Banda, donde el equipo dirigido por Julio Díaz tendrá la posibilidad de hacerse fuerte ante su gente y buscar un resultado favorable. La revancha se jugará el domingo 29 de noviembre en Cipolletti, en el estadio La Visera de Cemento. Por el momento, resta la confirmación oficial de los horarios.

El Profe llega a esta instancia después de eliminar a Alvarado, al que venció por 1 a 0 en el partido de ida y frente al que consiguió un empate sin goles en el estadio José María Minella de Mar del Plata. De esta manera, sostuvo la diferencia conseguida en Santiago del Estero y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Reválida.

La serie tendrá un condimento importante: Cipolletti contará con ventaja deportiva por su mejor ubicación en el ordenamiento de la competencia. Esto significa que, si ambos equipos terminan igualados en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos partidos, el conjunto rionegrino avanzará a la siguiente instancia.

De esta manera, Sarmiento de La Banda tendrá una nueva oportunidad de seguir haciendo historia y buscará dar otro paso hacia la Primera Nacional, con la ilusión de conseguir el segundo ascenso de la temporada.