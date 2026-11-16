La ciencia y la historia que explican la salinidad del mar

La salinidad del mar, que ronda el 3.5%, es el resultado de un proceso químico que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. Esta curiosidad sobre el agua de los océanos nos lleva a explorar aspectos históricos y científicos fascinantes.

Hoy 06:02

La salinidad del mar ha sido un tema de interés tanto en la ciencia como en la cultura general a lo largo de la historia. Se estima que los océanos contienen alrededor del 97% del agua de la Tierra, y su composición salina ha sido objeto de estudio durante siglos. Pero, ¿por qué es salado el mar?

La respuesta se encuentra en un proceso natural que comenzó hace más de 4.000 millones de años, cuando la Tierra se formó. Los primeros océanos se llenaron de agua que provenía de los volcanes y del vapor de agua que se condensó en la atmósfera. A medida que las rocas se erosionaban, los minerales, especialmente el cloruro de sodio, se disolvían en el agua, contribuyendo a la salinidad.

En el siglo XIX, el químico británico William Thomson, conocido como Lord Kelvin, realizó estudios sobre la salinidad del océano, estableciendo que el agua de mar tiene una concentración promedio de 35 gramos de sal por cada litro. Este dato se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años.

La salinidad del mar no solo es un fenómeno natural, sino que también tiene un impacto significativo en el clima y la vida marina. Los organismos marinos han evolucionado para adaptarse a estas condiciones, y la salinidad juega un rol crucial en la regulación de la temperatura y la circulación de las corrientes oceánicas.

Desde un punto de vista psicológico, la conexión del ser humano con el mar y su salinidad ha influido en la cultura y el arte. Muchos poetas y artistas han encontrado inspiración en la idea de la infinidad del océano y su misteriosa salinidad, reflejando la fascinación que esta causa en nuestra psique.

Además, la sal del mar ha sido utilizada a lo largo de la historia no solo para la conservación de alimentos, sino también en rituales y tradiciones culturales. En la antigüedad, se consideraba un símbolo de pureza y vida, y su uso se extendía a diversas culturas alrededor del mundo.

Hoy en día, la salinidad del mar sigue siendo objeto de estudio, especialmente en el contexto del cambio climático. Investigaciones recientes sugieren que el aumento de las temperaturas podría afectar la salinidad de los océanos, lo que a su vez podría tener efectos profundos en la biodiversidad marina y en el equilibrio ecológico del planeta.