Siete narcotraficantes detenidos en Rosario tras operativos policiales

Siete narcotraficantes fueron arrestados en Rosario tras una investigación de cuatro meses que culminó con allanamientos en puntos de venta de drogas en el barrio La Lata.

Hoy 04:18

Este fin de semana, se realizó una operación policial en Rosario que culminó con la detención de siete narcotraficantes, marcando un importante avance en la lucha contra el narcotráfico en la región. La investigación, que comenzó en julio, fue liderada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y se centró en el barrio La Lata, conocido por sus actividades delictivas relacionadas con las drogas.

Los allanamientos simultáneos fueron ejecutados en tres viviendas que se habían identificado como puntos críticos para la venta de drogas al menudeo. Durante los operativos, las fuerzas policiales arrestaron a cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad, quienes presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

La investigación se llevó a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la PFA, que utilizó técnicas de inteligencia y vigilancia para identificar a los miembros de la banda y sus roles específicos en la operación delictiva. Esta labor permitió a los investigadores establecer la conexión entre los inmuebles y la distribución de drogas en el área.

La Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, bajo la dirección del fiscal Diego Giro, supervisó la investigación. Gracias a las pruebas recolectadas, la jueza Luciana Vallarella autorizó los allanamientos, lo que resultó en la incautación de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su venta.

Los procedimientos no solo se enfocaron en la detención de los narcotraficantes, sino que también tenían como objetivo abordar el contexto de violencia armada en el que operan estas bandas. Los enfrentamientos territoriales entre grupos como «Los Monos» han generado un clima de inseguridad en la comunidad, donde los vecinos se ven atrapados en medio de las balaceras por el control de los puntos de venta de drogas.

Durante los allanamientos, se encontraron además elementos de corte y fraccionamiento de drogas, cuadernos con anotaciones que podrían servir como evidencia, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación. La información sobre los procedimientos fue notificada a la Jefatura de la PFA, que coordina con la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del MPA.

Los detenidos enfrentarán cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239. Esta acción representa un paso significativo en los esfuerzos por desmantelar redes de narcotráfico en la provincia y restablecer la seguridad en las comunidades afectadas por este fenómeno.