Volcó la combi del grupo de Marcelo Véliz en Tucumán: el cantante y otros tres ocupantes fueron trasladados al hospital

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la localidad de La Madrid. El reconocido artista santiagueño, dos músicos y el conductor resultaron heridos. Por el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones.

Hoy 02:34

Un accidente de tránsito que involucró al reconocido cantante santiagueño Marcelo Véliz y su grupo de guaracha se registró entre la noche del domingo 15 y las primeras horas del lunes 16 de noviembre en la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán. La combi en la que viajaba la agrupación terminó volcando y, según la información preliminar, cuatro personas resultaron heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los datos aportados a Diario Panorama por un testigo que se encontraba en la zona, el siniestro habría ocurrido cerca de la medianoche, cuando los músicos aparentemente regresaban hacia Santiago del Estero. Según las primeras versiones, la agrupación habría participado de una presentación musical en Buena Vista, departamento Simoca, antes de emprender el viaje de regreso.

Por circunstancias que todavía se desconocen, el vehículo en el que se trasladaban los integrantes del conjunto terminó volcando. Entre los ocupantes se encontraban el propio Marcelo Véliz, sus músicos y el conductor de la unidad, quienes sufrieron las consecuencias del accidente.

Según la información obtenida, Marcelo Véliz, el chofer y otros dos músicos debieron recibir asistencia médica, mientras que los otros cinco ocupantes se encontrarían en buen estado. Los heridos presentaban golpes visibles, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones y su evolución.

Tras el vuelco, una ambulancia trasladó a las cuatro personas heridas al hospital de La Madrid, donde recibieron atención médica. Por el momento, no se difundió información oficial sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los involucrados, por lo que se aguardan mayores precisiones.