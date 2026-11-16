Detienen a un hombre por homicidio en Tucumán tras discusión mortal

La Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos detuvo a un hombre de 31 años acusado de ser el presunto autor material de un homicidio en Tucumán.

Hoy 01:26

En un hecho trágico ocurrido en la madrugada del 10 de agosto, efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Tucumán detuvieron a un hombre de 31 años, conocido como "JOSESITO", señalado como el presunto autor material de un homicidio. Este suceso, que conmocionó a la comunidad local, tuvo lugar en la calle Alberti, entre Chile y Bolivia, alrededor de las 4:00 horas.

La investigación se inició rápidamente tras el incidente, donde se reportó una discusión entre dos jóvenes identificados como "Axel" y "Josesito". Ambos se hallaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando la situación escaló a una confrontación con su vecino, Nahuel Rojas. La madre de Rojas, Beatriz Mercedes Acuña, de 51 años, intervino en el altercado con la esperanza de calmar los ánimos, pero se convirtió en víctima de la violencia.

Según los testimonios recabados por las autoridades, el joven conocido como "Axel" hizo uso de un arma de fuego y disparó en varias ocasiones, impactando uno de los proyectiles en el cráneo de Acuña. Este gravísimo hecho resultó en que la mujer fuera trasladada de emergencia al hospital Avellaneda, donde lamentablemente fue declarada muerta.

Las fuentes del caso han confirmado que el principal sospechoso, "Josesito", ya ha sido identificado y que se están llevando a cabo numerosas medidas de prueba en la escena del crimen. La policía busca esclarecer todos los detalles del incidente para garantizar que se haga justicia.

Este homicidio ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Tucumán, donde los vecinos expresan su preocupación por la creciente violencia en la zona. La intervención rápida de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos es un indicativo de la seriedad con la que se está tratando este caso.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que colaboren con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y han reiterado su compromiso de actuar con firmeza ante la delincuencia. La seguridad en la comunidad es una prioridad, y el esclarecimiento de este homicidio es un paso importante en esa dirección.