El Well Fest 2026 cerró con una gran convocatoria y múltiples actividades en el Parque del Encuentro

El festival dedicado a la salud y el bienestar reunió a cientos de santiagueños durante el fin de semana. Daniel López Rosetti y Naty Franz fueron algunas de las figuras destacadas del evento.

Hoy 23:06

El Well Fest 2026 llegó a su fin este domingo en el Parque del Encuentro de Santiago del Estero, con una importante participación de familias y visitantes que disfrutaron de una propuesta dedicada a promover la salud, la actividad física y el bienestar integral.

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A lo largo de la tarde y la noche, el predio ofreció diferentes espacios destinados al aprendizaje y la recreación. La programación incluyó clases abiertas de zumba, yoga, ejercicios de respiración, actividades recreativas y espectáculos musicales, además de experiencias relacionadas con el cuidado personal.

Uno de los principales atractivos del cierre fue la presencia del reconocido médico Daniel López Rosetti, quien encabezó una charla sobre el manejo del estrés y la importancia de las emociones en la salud. También se destacó la participación de Naty Franz, con propuestas centradas en el movimiento y el bienestar físico y emocional.

En paralelo, los asistentes pudieron acceder a talleres y encuentros sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), alimentación saludable, salud mental adolescente y prevención, entre otras temáticas. El festival también contó con espacios especialmente preparados para las infancias, con juegos y actividades creativas.

La jornada contó además con la presencia de autoridades municipales, entre ellas los intendentes de Capital, Mario Benavente, y de La Banda, Llamil Abdala, quienes acompañaron el desarrollo de las actividades.

El encuentro, que comenzó el sábado 14 de noviembre, fue gratuito y abierto a la comunidad mediante inscripción previa, con una programación que reunió a profesionales y especialistas de diferentes disciplinas.

De esta manera, el Well Fest 2026 concluyó su edición en Santiago del Estero con dos jornadas dedicadas a fomentar hábitos saludables, generar espacios de intercambio y acercar herramientas para mejorar la calidad de vida.