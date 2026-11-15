El jefe de Gabinete visitó la segunda jornada del Well Fest 2026 en el Parque del Encuentro

Víctor Araujo recorrió las distintas propuestas del evento junto a ministros, funcionarios e intendentes. La jornada reunió a numerosas familias y visitantes que participaron de actividades vinculadas con la salud, el bienestar y la recreación.

Hoy 22:50

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, visitó este domingo por la tarde la segunda jornada del Well Fest 2026, que se desarrolló en el Parque del Encuentro, con una importante convocatoria de público que se acercó para disfrutar de las distintas propuestas.

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La iniciativa reunió a destacados referentes y profesionales de distintas disciplinas, quienes compartieron conocimientos y experiencias vinculadas con la salud, la alimentación, el movimiento y el bienestar integral, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro para toda la comunidad.

También participaron del recorrido los ministros de Salud, Natividad Nassif, y de la Producción, Néstor Machado; el secretario de Deportes, Carlos Dapello, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo. Junto con los intendentes de la Capital, Mario Benavente; de La Banda, Llamil Abdala; y de Las Termas de Río Hondo, Domingo Gattella.

Las autoridades visitaron las diferentes propuestas que ofrece el Parque del Encuentro, entre ellas el transbordador con realidad virtual, la Capilla Sixtina y la feria de emprendedores, donde dialogaron con cada uno de los expositores y conocieron sus iniciativas. También recorrieron el patio gastronómico de los food trucks.

La jornada se destacó por la masiva participación de familias y visitantes, que disfrutaron de una amplia variedad de actividades y experiencias en un espacio pensado para promover el bienestar, la recreación y el encuentro.