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VIDEO I Graves incidentes tras la caída de Unión Santiago: hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores rivales

El encuentro terminó con graves incidentes dentro del campo de juego. Simpatizantes del conjunto santiagueño ingresaron al terreno y se registraron agresiones contra futbolistas del equipo riojano, además de enfrentamientos entre los propios jugadores.

Hoy 22:50

La derrota de Unión Santiago ante Defensores de La Boca de La Rioja terminó de la peor manera este domingo, cuando un grupo de hinchas del conjunto santiagueño ingresó al campo de juego y agredió a futbolistas del equipo visitante.

Los incidentes se produjeron tras el resultado adverso para Unión Santiago en donde cayó por penales 5 a 3. La situación se tornó violenta cuando simpatizantes locales invadieron el terreno de juego y comenzaron las agresiones contra integrantes del conjunto riojano.

En medio del desorden, también se registraron peleas entre los propios futbolistas, lo que agravó los incidentes y generó momentos de tensión dentro de la cancha.

De esta manera, el encuentro quedó marcado por los hechos de violencia que se desataron después del partido y que opacaron lo sucedido en el plano deportivo.

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