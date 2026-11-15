“Son piezas dignas de Capusotto”: Villarruel se burló de Juliana Santillán y reavivó la interna libertaria

La vicepresidenta ironizó en redes sociales sobre un video de la diputada de La Libertad Avanza, quien intentó explicar la suba de la inflación de octubre al 2,2%. El comentario volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo.

15/11/2026

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó este domingo 15 de noviembre un nuevo episodio de tensión dentro de La Libertad Avanza, al burlarse públicamente de la diputada nacional Juliana Santillán por un video en el que defendía la política económica del Gobierno y explicaba el último dato de inflación.

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A través de su cuenta oficial en X, la titular del Senado reaccionó a una publicación de otro usuario que compartía la grabación de la legisladora junto con fuertes críticas hacia ella. Lejos de respaldarla, Villarruel lanzó una ironía que rápidamente generó repercusión: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”.

La referencia al reconocido humorista Diego Capusotto fue interpretada como una burla hacia el análisis económico de Santillán y volvió a poner en evidencia las diferencias públicas que mantiene la vicepresidenta con distintos sectores del espacio que lidera Javier Milei.

La polémica comenzó después de que la diputada libertaria difundiera un video para explicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró un aumento del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.

En su exposición, Santillán sostuvo que, pese al incremento mensual, la economía continúa atravesando un “sendero firme de desinflación”. Según su interpretación, parte de la aceleración respondió a modificaciones vinculadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas.

La legisladora argumentó que esos cambios aportaron 0,3 puntos porcentuales al índice general, por lo que consideró que, sin ese impacto, la inflación habría permanecido en el 1,9%, igual que el mes anterior. Se trata de una estimación presentada por Santillán para respaldar su lectura del indicador.

Sin embargo, la explicación no pasó inadvertida para Villarruel, quien optó por responder con sarcasmo en lugar de discutir públicamente los números. Su comentario volvió a generar repercusiones sobre la relación entre la vicepresidenta y el oficialismo, marcada por diferencias políticas que quedaron expuestas en distintas oportunidades.

El episodio se produjo apenas unos días después de que el INDEC confirmara que la inflación de octubre fue la más elevada desde abril, cuando los precios habían registrado una suba mensual del 2,6%.

De esta manera, el debate por la evolución de los precios terminó sumando un nuevo capítulo a las tensiones internas de La Libertad Avanza, esta vez con un cruce público entre la vicepresidenta y una de las diputadas que habitualmente defienden las medidas económicas del Gobierno.