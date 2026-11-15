Quimsa recibió otro cachetazo: cayó ante San Martín en Corrientes

La Fusión no pudo en su primer partido de la gira, perdió 86 a 81 como visitante y no pudo recuperarse de la caída ante Instituto.

Hoy 23:03

Quimsa sufrió su segunda derrota en la Liga Nacional de Básquet al caer por 86 a 81 ante San Martín de Corrientes en condición de visitante. El equipo dirigido por Lucas Victoriano no logró sostener su buen arranque y terminó cediendo el liderazgo de la fase regular.

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El encuentro comenzó con mucha paridad. San Martín encontró respuestas en Moreira y Lugo, mientras que la Fusión se apoyó en el juego interior de Johnson y los triples de Francisco Conrradi para cerrar el primer cuarto arriba por 23 a 22.

En el segundo parcial, Gorosito y Saiz fueron protagonistas de un desarrollo equilibrado, hasta que Berra apareció para darle ventaja al conjunto correntino, que se fue al descanso largo con el marcador a su favor por 48 a 42.

Tras el entretiempo, San Martín amplió la diferencia con cinco puntos de Collomb y un buen cierre de Moreira. Quimsa intentó mantenerse en partido de la mano de Copello, pero el local ingresó al último cuarto con una ventaja de 67 a 58.

En los diez minutos finales, los triples de Laterza y Conrradi alimentaron la remontada santiagueña. Sin embargo, Rearte y Collomb aparecieron en momentos decisivos para asegurar la victoria del Rojinegro. Diego Collomb terminó con 16 puntos y Juan Gorosito aportó 15, mientras que Conrradi fue el máximo anotador de Quimsa con 22 unidades.

Con un registro de siete victorias y dos derrotas, la Fusión buscará recuperarse este martes desde las 21, cuando visite a Regatas Corrientes en el cierre de su gira.