Milei comienza una semana con reuniones empresariales, distinciones y el lanzamiento de Tesla en Argentina

El Presidente tendrá una agenda cargada de actividades entre el lunes y el viernes, con encuentros con directivos de Toyota, exposiciones económicas y reconocimientos institucionales.

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El presidente Javier Milei iniciará este lunes 16 de noviembre una semana con numerosos compromisos oficiales, que incluirán reuniones con empresarios, exposiciones públicas y reconocimientos académicos. Entre las actividades más destacadas figura su participación en el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina, previsto para el próximo viernes.

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La agenda comenzará a las 13 en la Casa Rosada, donde el mandatario recibirá a representantes de Toyota, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, participará de una cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel.

El martes, el Gobierno llevará adelante una nueva reunión de su mesa política en Balcarce 50. En tanto, a las 17, Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, que se realizarán en el Palacio Libertad, con la presencia del canciller Pablo Quirno.

Para el miércoles está prevista una de las actividades académicas más importantes de su agenda. A las 10, el jefe de Estado recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado conjuntamente por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El jueves, Milei asistirá a la sede de la AMIA, donde será distinguido por la Organización Sionista Mundial. Más tarde, participará como expositor de la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, que se desarrollará en Madero Tango.

La actividad presidencial continuará el viernes 20 con un encuentro de polo junto al reconocido deportista Adolfo Cambiaso, en Cañuelas. La reunión, prevista para las 11, se realizará en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos y contará también con la presencia de Karina Milei.

Finalmente, a las 19, el mandatario tiene previsto asistir al lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca. La llegada de la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk marcará uno de los acontecimientos empresariales más destacados de la semana.

En paralelo, otros integrantes del Gabinete nacional desarrollarán sus propias actividades. Luis Caputo participará de un encuentro empresarial, mientras que Federico Sturzenegger viajará a Francia y Alemania para intervenir en conferencias vinculadas con la inteligencia artificial, la regulación y la desregulación económica.