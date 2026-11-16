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Brutal enfrentamiento en Río Hondo: un hombre murió tras recibir un disparo y una puñalada y hay otros dos heridos

El violento episodio ocurrió en la localidad de Haipa Puca. La víctima fatal fue identificada como Aldo Leónidas Sosa, quien ingresó con vida al CIS Termas, pero falleció poco después. Uno de los heridos fue derivado al Hospital Regional y la Justicia ordenó una autopsia.

Hoy 01:57

Un violento enfrentamiento con armas de fuego y armas blancas dejó como saldo un hombre muerto y otros dos heridos en la localidad de Haipa Puca, departamento Río Hondo. El episodio desató un importante despliegue policial en la zona de Las Termas de Río Hondo, mientras los investigadores intentan reconstruir lo sucedido e identificar a todos los involucrados.

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La víctima fatal fue identificada como Aldo Leónidas Sosa, de 45 años, conocido como "Rafa", domiciliado en Chañar Pocito. El hombre presentaba una herida punzocortante en el cuello y un impacto de arma de fuego en la región lumbar, además de otras lesiones. Fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde ingresó con signos vitales, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El enfrentamiento también dejó otros dos hombres heridos de bala. Uno de ellos fue identificado como Sosa, de 30 años, quien recibió un disparo en la pierna derecha y permaneció en Termas para recibir asistencia médica. El restante, conocido como "Piki" Suárez, también sufrió una herida de arma de fuego y debió ser derivado al Hospital Regional de Santiago del Estero. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la evolución de ambos.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conflicto podría estar relacionado con una disputa previa por la presunta sustracción de un animal mular. Según una de las versiones incorporadas a la investigación, la víctima se dirigía hacia Haipa Puca cuando habría sido interceptada por varios hombres que circulaban en motocicletas. En esas circunstancias se habría desencadenado el enfrentamiento, aunque la secuencia exacta todavía es materia de investigación.

Por estas horas, se desarrolla una intensa búsqueda para identificar y localizar a las personas que participaron del episodio, ya que algunos involucrados habrían abandonado el lugar tras las agresiones. Los investigadores también intentan establecer si existen más personas lesionadas y determinar cómo se produjeron los disparos y las heridas con arma blanca.

En el caso intervienen distintas dependencias policiales del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 6, junto con personal de la Brigada de Investigaciones y áreas especializadas. El fiscal interviniente dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento de Sosa, mientras continúan las medidas para localizar las armas utilizadas, reunir pruebas y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

TEMAS Las Termas de Río Hondo Departamento Río hondo CIS Termas de Río Hondo
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