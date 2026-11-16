Un niño muere en un accidente de camioneta en Chaco

Un niño de 7 años falleció tras un accidente de camioneta en Pampa Almirón, Chaco, en el que viajaban cuatro ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Hoy 03:20

El pasado sábado, alrededor de las 15:00 horas, se produjo un trágico accidente en la Ruta Provincial N° 90, a la altura del kilómetro 65, en las cercanías de la localidad de Pampa Almirón, Chaco, que resultó en la muerte de un niño de 7 años. El siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger en la que viajaban cuatro personas: dos adultos y dos menores.

Según los informes, la camioneta despistó y chocó contra un árbol, lo que provocó que un automovilista que pasaba por la zona, al ver la escena del accidente, decidiera auxiliar a los heridos. Este conductor, que manejaba una Toyota Hilux, trasladó a los ocupantes de la camioneta al Hospital Félix Anselmo Pértile de General San Martín, donde, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del menor.

En el vehículo viajaba una niña de 11 años, quien fue derivada al Hospital de Resistencia para recibir atención médica de mayor complejidad, de acuerdo con los reportes de medios locales. Además, también fueron asistidos un hombre de 39 años y una mujer de 38, ambos residentes en la capital chaqueña, quienes recibieron atención en el mismo centro sanitario.

Las autoridades de la División Patrulla Vial fueron alertadas del accidente a través de un llamado al número de emergencias 911. Al llegar al lugar, encontraron la camioneta sola sobre la banquina, ya que los ocupantes habían sido trasladados minutos antes por el automovilista que los auxilió.

Personal del Gabinete Científico realizó pericias en la zona para determinar las causas del despiste. Aunque aún no se ha informado de manera oficial sobre las causas del accidente, se maneja como una de las hipótesis que la lluvia que caía en ese momento pudo haber reducido la visibilidad y afectado la adherencia de los neumáticos al pavimento, lo que contribuyó al trágico desenlace.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de una mayor atención a las condiciones climáticas al conducir. Las autoridades locales continúan investigando el suceso para esclarecer los detalles de lo ocurrido y prevenir futuros accidentes en la región.