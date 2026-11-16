Los mercados cerraron este lunes con fuertes pérdidas. El indicador de JP Morgan alcanzó los 855 puntos, mientras que las acciones argentinas cayeron hasta un 7,7% en Wall Street y el dólar blue llegó a los $1.600.

Hoy 20:23

Los mercados financieros argentinos cerraron este lunes 16 de noviembre con fuertes pérdidas en acciones y bonos, una nueva suba del riesgo país y aumentos en todas las cotizaciones del dólar, en una jornada marcada por la incertidumbre financiera y las caídas de las principales bolsas internacionales.

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El riesgo país, elaborado por JP Morgan, alcanzó los 855 puntos básicos al cierre de las operaciones, luego de haber cotizado cerca de las 839 unidades durante las primeras horas del día. El incremento estuvo acompañado por una caída promedio del 0,6% en los bonos soberanos argentinos.

El panorama también fue negativo para las empresas nacionales que cotizan en Nueva York. Las acciones de Grupo Supervielle retrocedieron un 7,7%, mientras que YPF perdió un 5,9%, hasta los 35,65 dólares por acción. También registraron bajas Grupo Galicia (-5,2%), Vista Energy (-4,2%) y Mercado Libre (-2%).

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice MSCI Merval se desplomó un 5,3% en pesos, reflejando la presión vendedora sobre los activos locales.

El dólar blue alcanzó los $1.600

En el mercado cambiario, todas las cotizaciones del dólar registraron subas. El oficial avanzó cinco pesos y cerró en $1.575 para la venta en el Banco Nación, alcanzando un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el dólar blue aumentó $30 y llegó a los $1.600, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.587 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.690.

En tanto, el dólar mayorista registró un incremento de $7,50 y finalizó en $1.551. Durante la jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 33 millones, aunque las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 130 millones y quedaron en USD 49.464 millones.

El escenario local estuvo acompañado por una jornada negativa en Wall Street, donde el Nasdaq cayó un 2,5%, el S&P 500 perdió un 1,9% y el Dow Jones retrocedió un 1,4%, en medio de la incertidumbre que atraviesa el sector tecnológico estadounidense.

De esta manera, los activos argentinos profundizaron las pérdidas registradas durante las primeras horas del lunes, en un contexto de cautela entre los inversores y preocupación por las perspectivas económicas y financieras.