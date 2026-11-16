Un equipo de la Facultad de Humanidades fue distinguido en Misiones por un trabajo científico sobre la incorporación de la salud mental en la formación de futuros profesionales de enfermería.

Hoy 20:02

Un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) obtuvo el primer premio en la categoría "Relatos de experiencias" durante el XI Congreso Nacional de Educación en Enfermería, realizado en la ciudad de Posadas, Misiones.

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La distinción fue otorgada al trabajo "El abordaje de la salud mental en la formación de enfermeros/as: un estudio desde el discurso de los involucrados, año 2026", una investigación centrada en el lugar que ocupa la salud mental en la preparación académica de los futuros profesionales del sector.

El estudio fue desarrollado por Mariano Chávez, Andrea Coronel, Narella Navarrete Sorbello, Silvia Mansilla, Edel Valeria Sosa y Elio Hernán Herrera, quienes integran el equipo responsable de la experiencia reconocida a nivel nacional.

Una investigación sobre salud mental y formación profesional

El trabajo premiado forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se desarrolla en la Facultad de Humanidades, orientado al abordaje de la salud mental en ámbitos comunitarios y a la implementación de una consultoría interdisciplinaria en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad Capital.

La iniciativa está dirigida por Mariano Chávez, con la codirección de Myriam Maatouk, y cuenta con la participación de docentes, estudiantes y egresados de diferentes carreras vinculadas con el campo sanitario.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, el proyecto busca articular la investigación universitaria con la atención primaria de la salud, incorporando las experiencias y opiniones de quienes participan en los procesos de formación profesional.

En ese marco, el estudio distinguido analiza cómo se aborda la salud mental durante la carrera de Enfermería, una temática relevante para la preparación de profesionales que deberán intervenir en diferentes contextos de atención y acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento nacional para la UNSE

El XI Congreso Nacional de Educación en Enfermería se desarrolló bajo el lema “Las enfermeras empoderadas salvan vidas” y fue organizado por la Asociación Civil de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA) y la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones.

El encuentro reunió a especialistas, docentes e investigadores de distintas instituciones del país, quienes compartieron experiencias académicas y propuestas vinculadas con la enseñanza y el ejercicio de la enfermería.

La obtención del primer premio representa un reconocimiento al trabajo científico desarrollado en la UNSE y pone en valor la importancia de investigar nuevas estrategias para fortalecer la formación de los profesionales de la salud, especialmente en áreas vinculadas con el bienestar mental y la atención comunitaria.