La investigación permitió localizar el vehículo en el barrio Las Malvinas, donde circulaban un joven de 18 años y una mujer. La Fiscalía dispuso la aprehensión del conductor, señalado como presunto responsable de la sustracción.

Hoy 19:57

Un joven de 18 años terminó aprehendido en Añatuya, luego de que una investigación permitiera recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes en la localidad de Icaño. El rodado fue localizado mientras circulaba por la ciudad, con dos personas a bordo, y posteriormente quedó secuestrado.

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Todo comenzó durante la madrugada, cuando una mujer del barrio Centro de Icaño denunció la desaparición de su motocicleta, que había dejado estacionada frente a su vivienda. Según relató, el vehículo contaba con las medidas de seguridad correspondientes, pero cuando regresó minutos después para guardarlo, descubrió que había sido robado.

Las primeras averiguaciones permitieron orientar la búsqueda hacia Añatuya, donde se desplegaron recorridos para intentar localizar el rodado. Fue así que, en inmediaciones del barrio Las Malvinas, se detectó una motocicleta de características similares a la denunciada, en la que se desplazaban un joven y una mujer.

Tras interceptarlos, se realizó una verificación de las numeraciones del motor y del cuadro, lo que permitió confirmar que se trataba del vehículo sustraído en Icaño. A medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores reunieron elementos que vincularían al conductor, de 18 años, con el hecho, mientras que su acompañante fue identificada.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la aprehensión del joven y el secuestro de la motocicleta Honda Wave de 110 cc.. En el procedimiento trabajaron efectivos de las Comisarías Comunitarias N.º 55 de Icaño y N.º 41 de Añatuya. El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otras personas involucradas en la sustracción.