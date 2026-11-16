Los mercados estadounidenses cerraron este lunes con importantes caídas, impulsadas por el retroceso de las acciones tecnológicas. Nvidia perdió un 4,1% y crece la expectativa por sus resultados trimestrales.

Hoy 19:49

Wall Street vivió una jornada de fuertes pérdidas este lunes 16 de noviembre, en medio de una ola de ventas que golpeó principalmente a las empresas tecnológicas. La reciente renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia profundizó la incertidumbre entre los inversores, a pocas horas de que la compañía presente sus resultados financieros.

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Los tres principales indicadores bursátiles de Estados Unidos terminaron en terreno negativo. El S&P 500 cayó un 1,9%, hasta los 7.416,59 puntos; el Nasdaq Composite retrocedió un 2,5%, hasta las 24.509,76 unidades; mientras que el Dow Jones perdió 739,38 puntos, equivalente a una baja del 1,4%, y cerró en 51.608,17.

Uno de los principales focos de preocupación fue Nvidia, cuyas acciones se desplomaron un 4,1% durante la jornada. La empresa, considerada uno de los grandes motores del crecimiento de la inteligencia artificial, atraviesa una crisis de liderazgo tras la salida de Huang, quien estuvo al frente de la compañía durante más de tres décadas.

El impacto también alcanzó a otras firmas vinculadas con los semiconductores y la inteligencia artificial. AMD retrocedió un 5,6%, Broadcom cayó un 3,9% y CoreWeave perdió un 6,1%, reflejando las dudas del mercado sobre las elevadas valoraciones del sector tecnológico.

En este contexto, Nvidia acumula una pérdida estimada de 735.000 millones de dólares en valor de mercado desde el inicio de la crisis que derivó en la renuncia de su máximo responsable. La compañía designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera.

La atención de los inversores estará puesta ahora en el martes 17 de noviembre, cuando Nvidia publique sus resultados correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal 2027. El informe será clave para conocer el desempeño de la empresa y sus perspectivas de crecimiento en medio de la incertidumbre.

Las pérdidas también se extendieron a compañías de otros sectores, mientras persisten los interrogantes sobre la evolución de la economía estadounidense y el futuro de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial.

De esta manera, Wall Street cerró una nueva jornada de fuertes retrocesos, con el sector tecnológico como principal protagonista y los mercados atentos a las próximas señales de Nvidia.