El capitán del Xeneize habló sobre sus sensaciones antes del partido decisivo frente a Atlético Mineiro, que se disputará el sábado en Barranquilla.

Hoy 19:41

Boca se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada y Leandro Paredes ya comenzó a palpitar la gran final de la Copa Sudamericana. El mediocampista y capitán del Xeneize expresó sus sensaciones de cara al enfrentamiento con Atlético Mineiro, que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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En declaraciones difundidas por las redes oficiales de la Conmebol, el campeón del mundo con la Selección argentina reconoció que este encuentro tendrá un significado particular por su vínculo con Boca y por la posibilidad de conquistar un título internacional.

“Obvio que va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club”, expresó Paredes.

El futbolista también destacó el esfuerzo realizado por el plantel durante toda la temporada para llegar a esta instancia decisiva.

“Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”, agregó el capitán, quien buscará sumar una nueva conquista a su trayectoria.

Una final diferente para Leandro Paredes

Aunque Paredes ya consiguió tres títulos con Boca en sus dos etapas en el club, el encuentro frente a Atlético Mineiro tendrá una particularidad: será su primera final con la camiseta azul y oro dentro del campo de juego.

El mediocampista formaba parte del plantel cuando el Xeneize disputó la final de la Copa Argentina 2012 frente a Racing, pero no fue convocado para aquel compromiso.

De todas maneras, el campeón del mundo cuenta con una amplia experiencia en partidos decisivos. A lo largo de su carrera disputó dos finales de Mundiales, dos de Copa América y una de Champions League con Paris Saint-Germain, además de otras definiciones a nivel de clubes.

Por ese motivo, Paredes aseguró que intentará afrontar el encuentro con tranquilidad y sin modificar su preparación habitual.

“Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores”, manifestó.

Boca sueña con cortar una larga sequía internacional

La final de la Copa Sudamericana representa una oportunidad especial para Boca, que no conquista un título internacional desde 2008.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta definición después de una temporada en la que también consiguió el título de la tabla anual y se clasificó a la final de la Copa Argentina.

Precisamente, el próximo 2 de diciembre, el Xeneize enfrentará a Platense en busca de otro trofeo, mientras que todavía mantiene sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Sin embargo, la posibilidad de volver a levantar una copa internacional después de tantos años convierte al encuentro frente a Atlético Mineiro en uno de los grandes objetivos del club.

Para Paredes, además, significaría conseguir su cuarto título con Boca y el segundo de este semestre, en una temporada que podría terminar con varias conquistas.

La gran final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde Boca buscará volver a consagrarse campeón internacional y Paredes intentará vivir una noche histórica con la camiseta del club de sus amores.