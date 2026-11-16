La modelo compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde mostró las primeras ecografías de su bebé. Junto a su pareja, el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, se prepara para formar una familia.

Hoy 19:44

Sofía "Jujuy" Jiménez, de 35 años, anunció que está embarazada y espera su primer hijo junto al empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente un año.

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La modelo sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió imágenes de las primeras ecografías y distintos momentos de esta nueva etapa de su vida.

"Soñé tanto con este momento... No puedo creer que está sucediendo. No puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: ¡VOY A SER MAMÁ!", expresó con entusiasmo.

En el mismo posteo, Jujuy le dedicó unas palabras especiales a su pareja, con quien cumplirá el sueño de formar una familia.

“Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo”, escribió junto a las imágenes.

Un bebé con pasión por Boca desde la panza

Entre las fotografías que acompañaron el anuncio, la modelo también hizo referencia a una de las pasiones que comparte con Gustavo: su fanatismo por Boca Juniors.

"Piel xeneize desde la panza. ¡Obvio!", comentó con humor, anticipando que su futuro hijo también estará vinculado al sentimiento azul y oro.

Además, recordó un momento especial que vivió junto a su pareja durante la peregrinación a Luján, realizada en octubre.

"La caminata en Luján fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita", reveló, dejando en evidencia la importancia que tiene la fe en esta etapa.

De esta manera, Sofía “Jujuy” Jiménez compartió públicamente una de las noticias más importantes de su vida, celebrando la llegada de su primer hijo junto al hombre con quien proyecta formar una familia.