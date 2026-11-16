"Tenemos fe en que todo estará bien": el mensaje de la hija de Marcelo Véliz

La joven se expresó sobre el estado de su padre, sus hermanos y los integrantes del equipo tras el vuelco de la combi.

Hoy 08:58

En medio de la preocupación por el accidente que sufrió Marcelo Véliz junto a sus hermanos y parte de su equipo de trabajo en Tucumán, su hija compartió un mensaje para llevar tranquilidad a quienes consultan por su estado de salud.

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"Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente de mi padre, mis hermanos y todo el equipo de trabajo, quienes actualmente están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán y permanecemos expectantes a su arribo a Santiago del Estero para continuar con una mejor atención", expresó.

Además, manifestó su fe y esperanza: "Confiamos en Dios y en la Santa Madre para que los protejan y acompañen. Tenemos fe en que todo estará bien".

Finalmente, agradeció a todas las personas que se mantienen pendientes de la situación y les hacen llegar su cariño.

El mensaje fue compartido en los comentarios de una publicación de nuestro medio, en respuesta a la preocupación de los seguidores del cantante santiagueño.