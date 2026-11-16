Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2026 | 27º
X
Policiales

"Tenemos fe en que todo estará bien": el mensaje de la hija de Marcelo Véliz

La joven se expresó sobre el estado de su padre, sus hermanos y los integrantes del equipo tras el vuelco de la combi.

Hoy 08:58
Accidente Marcelo Véliz

En medio de la preocupación por el accidente que sufrió Marcelo Véliz junto a sus hermanos y parte de su equipo de trabajo en Tucumán, su hija compartió un mensaje para llevar tranquilidad a quienes consultan por su estado de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Volcó la combi del grupo de Marcelo Véliz en Tucumán: el cantante y otros tres ocupantes fueron trasladados al hospital

"Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente de mi padre, mis hermanos y todo el equipo de trabajo, quienes actualmente están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán y permanecemos expectantes a su arribo a Santiago del Estero para continuar con una mejor atención", expresó.

Además, manifestó su fe y esperanza: "Confiamos en Dios y en la Santa Madre para que los protejan y acompañen. Tenemos fe en que todo estará bien".

Finalmente, agradeció a todas las personas que se mantienen pendientes de la situación y les hacen llegar su cariño.

El mensaje fue compartido en los comentarios de una publicación de nuestro medio, en respuesta a la preocupación de los seguidores del cantante santiagueño.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Volcó la combi del grupo de Marcelo Véliz en Tucumán: el cantante y otros tres ocupantes fueron trasladados al hospital
  2. 2. Grave: detienen a menor de 17 años acusado de vender cocaína en su casa en el barrio Siglo XXI
  3. 3. Brutal enfrentamiento en Río Hondo: un hombre murió tras recibir un disparo y una puñalada y hay otros dos heridos
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 16 de noviembre de 2026: alerta amarilla por tormentas y una máxima de 34 °C
  5. 5. Milo J dará un salto internacional y debutará en el programa de Jimmy Fallon: todos los detalles
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT