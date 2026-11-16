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Monica Barbaro deslumbró en los Governors Awards con un audaz vestido de Valentino

La actriz estadounidense asistió a la 17.ª edición de la ceremonia celebrada en Hollywood, donde lució un diseño negro con transparencias, detalles de encaje y una pronunciada abertura lateral.

Hoy 08:38

Monica Barbaro fue una de las figuras que se destacó en la alfombra roja de los Governors Awards 2026, celebrados el domingo 15 de noviembre en Hollywood. La actriz eligió un vestido negro de Valentino, con un diseño que combinó elegancia, transparencias y detalles de inspiración lencera.

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La prenda, de falda larga y silueta entallada, se caracterizó por un escote drapeado y un panel de encaje negro decorado con aplicaciones brillantes. El diseño también incorporó una pronunciada abertura lateral que llegaba hasta la parte superior del muslo, además de una larga caída de tela que aportó movimiento al conjunto.

Barbaro completó su estilismo con zapatos negros de Jimmy Choo y joyas de Tiffany & Co. Llevó el cabello castaño suelto, con raya al medio, y optó por un maquillaje sobrio que acompañó el protagonismo del vestido.

La actriz, de 36 años, tiene una trayectoria en ascenso en Hollywood. Alcanzó una mayor proyección internacional con su participación en Top Gun: Maverick, donde interpretó a la piloto Natasha “Phoenix” Trace. Posteriormente, recibió una nominación al Oscar por su interpretación de la cantante Joan Baez en A Complete Unknown, la película biográfica sobre Bob Dylan protagonizada por Timothée Chalamet.

La 17.ª edición de los Governors Awards reunió a numerosas figuras de la industria cinematográfica y distinguió las trayectorias de Glenn Close y Ridley Scott, entre otros homenajeados. La ceremonia es uno de los encuentros destacados de la temporada de premios de Hollywood.

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