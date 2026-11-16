Añatuya: un día parcialmente nublado con cambios en el clima para hoy Lunes 16 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentarán un día parcialmente nublado con temperaturas que alcanzarán los 33.9 °C. Sin embargo, se esperan lluvias irregulares en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta parcialmente nublado en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 24.6 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 26.5 °C. La humedad se mantiene en un 71%, lo que genera una sensación de calor más intensa para los añatuyenses.

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Durante el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33.9 °C, lo que podría provocar un ambiente caluroso en horas de la tarde. Los vientos, que soplan a 7.6 km/h desde el este-noreste, aportan un ligero alivio a la sensación térmica.

A partir de mañana, las condiciones climáticas comenzarán a cambiar, ya que se pronostica lluvia irregular en las cercanías. La temperatura mínima descenderá a 20.4 °C, mientras que la máxima se mantendrá en alrededor de 30 °C, lo que indica un leve descenso en el calor habitual.

El día miércoles no será diferente, ya que se prevé una nueva jornada de lluvias irregulares, con mínimas que rondarán los 20.9 °C y máximas de 28.8 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima más fresco y húmedo.

En resumen, el clima actual en Añatuya se caracteriza por condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura actual de 24.6 °C. Para hoy se espera una máxima de 33.9 °C, mientras que mañana y el miércoles se anticipan lluvias irregulares con temperaturas mínimas de 20.4 °C y 20.9 °C, respectivamente.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.