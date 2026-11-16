Melconian confirmó que quiere ser presidente y lanzó duras críticas a Milei: “No sabe cómo construir”

El economista y expresidente del Banco Nación reconoció algunos avances del Gobierno nacional, pero cuestionó la falta de un programa para impulsar el crecimiento. También rechazó la dolarización, puso en duda la reelección presidencial y habló sobre una posible alianza con Patricia Bullrich.

Hoy 08:08

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, confirmó sus aspiraciones presidenciales de cara a 2027 y lanzó fuertes cuestionamientos contra la gestión de Javier Milei, al considerar que el mandatario logró ordenar las cuentas públicas, pero carece de un programa para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país.

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Durante una entrevista con LN+, Melconian aseguró que su intención de llegar a la Presidencia no es reciente y planteó la necesidad de construir una alternativa política centrada en la recuperación económica. “Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, afirmó.

El exfuncionario reconoció tres logros de la administración libertaria: la implementación del superávit fiscal, la capacidad de conseguir respaldo legislativo pese a su minoría inicial en el Congreso y los avances en la desintermediación de los planes sociales.

Sin embargo, sostuvo que esos resultados no son suficientes para garantizar una mejora sostenida de la economía y cuestionó la falta de políticas orientadas al crecimiento, la educación y la salud.

“Se pasó de rosca porque con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa”, expresó, parafraseando una histórica consigna de Raúl Alfonsín.

En esa línea, remarcó que “no hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento” y consideró que el Gobierno encontró un límite en su capacidad de gestión.

“No tiene gente, no tiene management, no sabe cómo construir”, cuestionó Melconian, aunque aclaró que su postura no implica desconocer los avances alcanzados por la administración nacional.

Melconian rechazó la dolarización y cuestionó la reelección presidencial

En materia económica, el especialista volvió a manifestarse en contra de una eventual dolarización de la economía argentina, al señalar que el país no cuenta con los recursos necesarios para implementarla y que ese sistema tampoco resulta adecuado para su realidad.

“La moneda se recupera con la estabilidad”, sostuvo, al defender la necesidad de reducir la inflación a niveles anuales muy bajos, recuperar la confianza y avanzar hacia un modelo de desarrollo.

Por otra parte, abrió el debate sobre la conveniencia de mantener la reelección presidencial inmediata en la Argentina.

“Estoy pensando si no le hace mal la reelección a la Argentina”, expresó, al considerar que la búsqueda de un segundo mandato puede condicionar las decisiones de los gobiernos y profundizar las confrontaciones políticas.

Como referencia, mencionó los sistemas de Uruguay y Chile, donde los presidentes no pueden acceder a un segundo mandato consecutivo.

¿Una fórmula presidencial con Bullrich?

Consultado sobre la posibilidad de compartir una fórmula electoral con Patricia Bullrich, Melconian evitó confirmar cualquier acuerdo, aunque reconoció que mantiene conversaciones con dirigentes de distintos espacios políticos. “Yo hablo con todo el mundo, incluida Patricia”, aseguró.

El economista explicó que su intención es construir una propuesta capaz de reunir a sectores que compartan objetivos de crecimiento y desarrollo, pero marcó un límite para las eventuales alianzas. “La puerta acá está cerrada para los extremos y los dogmas”, sentenció.

De esta manera, Melconian comenzó a posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con un discurso que reconoce los avances fiscales del Gobierno de Milei, pero plantea la necesidad de iniciar una nueva etapa centrada en el crecimiento, el empleo y la recuperación del poder adquisitivo.