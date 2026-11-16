Termas de Río Hondo enfrenta un inicio de semana nublado: clima y pronóstico para el 16 de noviembre de 2026

Los termenses experimentarán un clima nublado y temperaturas variables en los próximos días. El pronóstico indica cambios significativos en la condiciones meteorológicas.

Hoy 08:02

Hoy Lunes 16 de noviembre de 2026, los termenses se despiertan bajo un cielo nublado que promete un día cálido. La temperatura actual ronda los 23.7 °C, con una sensación térmica de 25.7 °C, lo que sugiere que la jornada se mantendrá templada pero húmeda.

La humedad en la región es del 77%, lo que puede generar cierta incomodidad a los habitantes de Termas de Río Hondo. Además, se espera que el viento sople a 7.9 km/h desde el noreste, añadiendo un leve frescor al ambiente.

De acuerdo al pronóstico, para hoy se prevé una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22.8 °C. Este marcado contraste de temperaturas es típico de la región, donde el calor puede intensificarse rápidamente.

Para mañana, Martes 17 de noviembre, se anticipa una llovizna ligera que podría refrescar un poco el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 29.3 °C, lo que puede ser un alivio para los termenses que buscan un respiro del calor.

Finalmente, el Miércoles 18 de noviembre traerá consigo lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que irán de 22 °C a 25.9 °C. La comunidad debe estar atenta a estos cambios climáticos, ya que podrían afectar las actividades diarias.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.