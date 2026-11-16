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La Banda enfrenta un comienzo de semana nublado: pronóstico para hoy Lunes 16 de noviembre de 2026

Los bandeños experimentarán un clima variable en los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados. Las lluvias irregulares se asoman en el pronóstico para mañana y pasado.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños disfrutan de un clima parcialmente nublado con temperaturas agradables que alcanzan los 24.1 °C, aunque la sensación térmica es un poco más alta, llegando a los 26.4 °C. La humedad se mantiene en un 77%, lo que puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

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A medida que avanzamos en la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 34.7 °C por la tarde, lo que podría llevar a los bandeños a buscar refugio en lugares frescos. Sin embargo, es importante estar preparados para un clima cambiante.

El pronóstico para mañana, 17 de noviembre, indica lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 20.9 °C y un máximo de 29.1 °C. Los bandeños deberían tener en cuenta esta posibilidad y llevar un paraguas si planean salir.

El miércoles, 18 de noviembre, la situación climática se mantendrá similar, con más lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 22 °C de mínima y 27.2 °C de máxima. El clima parece seguir siendo inestable, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, hoy, 16 de noviembre de 2026, La Banda presenta un clima nublado con temperaturas que van desde los 23.3 °C hasta los 34.7 °C. Para los próximos días, se anticipan lluvias irregulares y un descenso en las temperaturas máximas, lo que podría cambiar la dinámica del clima en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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