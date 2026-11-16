Margot Robbie protagonizará la próxima película de Kristoffer Borgli, director de "El drama"

La actriz australiana encabezará The Week of Pain, un nuevo largometraje escrito y dirigido por el cineasta noruego. La producción estará a cargo de A24, Square Peg y LuckyChap, la compañía fundada por la propia Robbie.

Hoy 08:04

Margot Robbie protagonizará The Week of Pain, la próxima película del director y guionista noruego Kristoffer Borgli, responsable de títulos como “Dream Scenario” y “El drama”. El proyecto será financiado por el estudio independiente A24 y contará con la participación de varias productoras.

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La película será escrita y dirigida por Borgli y producida por Square Peg, la compañía de Ari Aster y Lars Knudsen, junto con Dilemma Films y LuckyChap Entertainment, la productora fundada por Robbie y su socio Tom Ackerley.

Por el momento, los detalles del argumento se mantienen bajo estricta reserva y tampoco se anunciaron otros integrantes del elenco ni una fecha de estreno. Según los primeros reportes, el rodaje está previsto para 2027.

La incorporación de Robbie supone una nueva apuesta de la actriz por proyectos de distintos perfiles cinematográficos y una colaboración con un director cuyo trabajo despertó el interés de la industria en los últimos años.

Borgli alcanzó mayor reconocimiento internacional con “Dream Scenario” (2023), protagonizada por Nicolas Cage, en la que un hombre comienza a aparecer inesperadamente en los sueños de millones de personas. Previamente había dirigido “Sick of Myself” (2022), una sátira sobre la obsesión por la fama y la necesidad de reconocimiento.

Su trabajo más reciente fue “El drama”, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, que llegó a las salas en 2026 y tuvo una destacada respuesta comercial. La película sigue a una pareja cuya relación entra en crisis cuando, durante la semana previa a su boda, sale a la luz un secreto del pasado.

Los próximos proyectos de Margot Robbie

La actriz australiana también tiene otros compromisos cinematográficos en agenda. Entre ellos se encuentra la precuela de “Ocean's Eleven”, que contará con Bradley Cooper como director y estará ambientada en el Gran Premio de Mónaco de 1962.

Con The Week of Pain, Robbie volverá a trabajar también desde su faceta de productora a través de LuckyChap, compañía responsable de proyectos como “Yo, Tonya”, “Aves de presa”, “Barbie” y “Saltburn”.