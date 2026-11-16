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El intendente Benavente participó en la jornada de cierre del Well Fest en el Parque del Encuentro

El jefe comunal acompañó la segunda jornada del festival de salud y bienestar, que culminó con la presentación del Dr. Daniel López Rossetti ante un anfiteatro colmado. También recorrió los distintos espacios del evento y participó de la entrega de los premios Iwell.

Hoy 07:44
Benavente en el Well Fest

El intendente, Ing. Mario Benavente, participó de la segunda jornada y cierre del Well Fest, la propuesta de salud y bienestar que se realiza en diferentes provincias y que concluyó con la presentación del Dr. Daniel López Rossetti en el Parque del Encuentro, ante un anfiteatro totalmente colmado.

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Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Provincia. Víctor Araujo; por el Intendente de La Banda Llamil Abdala, los ministros de Salud, Natividad Nassif; de Producción, Néstor Machado y secretarios y subsecretarios del gabinete municipal.

Alli, el intendente recorrió los stands de emprendedores, presenció la visita de familias al transbordador espacial y fue parte de la experiencia inmersiva de la Capilla Sixtina.

En el cierre junto a su par de La Banda, encabezó la entrega de los premios Iwell a personalidades del deporte, la salud y emprendedores, entre otros, y otorgó presentes al Dr. López Rossetti, a la conductora Daniela Ballester y a miembros de la organización del evento.

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