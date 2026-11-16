Gérard Depardieu renunció a apelar su condena por agresión sexual y pidió disculpas a las víctimas

El actor francés aceptó la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso por los ataques contra dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021. Su decisión deja firme la condena.

Hoy 08:03

El actor francés Gérard Depardieu renunció este lunes a la apelación contra su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, en 2021. La decisión deja firme la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso que había recibido en mayo de 2025.

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A través de un comunicado, el intérprete reconoció el fallo judicial y expresó: “La justicia se ha pronunciado. Fui declarado culpable. Lo escucho y asumo esta condena”. También presentó sus “disculpas profundas y sinceras” a quienes pudieron haber sufrido por su comportamiento.

Depardieu admitió que durante mucho tiempo se amparó en la provocación y el humor vulgar en los rodajes. Reconoció que sus comentarios y algunos de sus gestos tuvieron consecuencias y señaló que comprendió que la intención de no causar daño no cambia el perjuicio ocasionado.

La causa se originó por las denuncias de dos mujeres que trabajaban en la producción dirigida por Jean Becker: una decoradora y una asistente de dirección. Ambas lo acusaron de agresiones sexuales durante la filmación de 2021.

Con la retirada del recurso, el juicio de apelación previsto para comenzar este lunes en París quedó sin efecto y la condena de primera instancia pasó a ser definitiva.

El actor, de 77 años y protagonista de más de 200 películas y producciones televisivas, también enfrenta otra causa judicial. En ese expediente está acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould en 2018, una denuncia que Depardieu niega.