El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 16 de noviembre de 2026: alerta amarilla por tormentas y una máxima de 34 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y una máxima de 34 °C. La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo hacia la noche.

Hoy 02:08

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una jornada marcada por las temperaturas elevadas y un aumento de la inestabilidad hacia la noche en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C durante la tarde, en un contexto de alerta amarilla por tormentas.

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Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22 °C y vientos del sector este de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 21 °C, con condiciones similares y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 34 °C, cielo mayormente nublado y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones cambiarán considerablemente, con probabilidad de tormentas fuertes, una temperatura cercana a los 29 °C y vientos del noreste de similar intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad del 0 %, mientras que para la tarde se ubicará entre el 0 y el 10 %. Sin embargo, hacia la noche las posibilidades aumentarán significativamente, alcanzando entre el 70 y el 100 %.

En este contexto, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para la tarde-noche del lunes, advirtiendo que algunas podrían ser fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Por otra parte, el pronóstico para el martes 17 de noviembre anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 70 y el 100 % en las primeras horas. Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado, mientras que durante la noche podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40 %.