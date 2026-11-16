Granados advirtió que el debate político desplaza la atención de la economía

En su columna de este lunes en Radio Panorama, el analista también se refirió a las negociaciones entre las principales potencias mundiales, el futuro de Ucrania y el escenario económico argentino.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes, en su columna para Radio Panorama, la actualidad política y económica de la Argentina y los movimientos que podrían modificar el escenario internacional. En su diagnóstico, señaló que la discusión política concentra buena parte de la atención pública, mientras que las preocupaciones económicas de la población pasan a un segundo plano.

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“Casi todo el debate está centrado en la política y casi nada en la economía”, sostuvo. Explicó que, en esta época del año, muchas personas están haciendo cuentas para determinar si podrán irse de vacaciones y afrontar los gastos de las fiestas de fin de año. Sin embargo, la agenda de la dirigencia política está concentrada en las negociaciones parlamentarias y electorales.

Granados mencionó las discusiones en el Congreso sobre una eventual suspensión de las PASO y los acuerdos entre distintos sectores para definir candidaturas y apoyos de cara a las próximas elecciones presidenciales. En ese contexto, describió las negociaciones políticas como un intercambio de respaldos entre dirigentes que buscan asegurarse el acompañamiento de otros espacios en sus respectivas provincias.

Las potencias y la redefinición del orden mundial

En otro tramo de su columna, Granados se preguntó si las principales potencias están avanzando en el diseño de un nuevo orden mundial. Para explicar el alcance de estos movimientos, recordó la Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945 en Crimea, donde Winston Churchill, Iósif Stalin y Franklin D. Roosevelt debatieron sobre las zonas de influencia y la reorganización del escenario internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

El analista estableció un paralelismo con las actuales negociaciones entre las grandes potencias y advirtió sobre el papel secundario que, a su entender, está ocupando Europa. Según planteó, el continente quedó al margen de las principales discusiones y atraviesa una etapa de pérdida de influencia económica y política.

También se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y describió un escenario crítico para el gobierno de Kiev, en medio de los ataques contra la infraestructura energética del país. En ese contexto, consideró que Ucrania podría verse obligada a aceptar la entrega de territorios a Rusia, aunque con la condición de que el resto de su territorio tenga la posibilidad de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La actividad económica muestra una recuperación gradual

En el plano local, Granados repasó un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que señala que la economía argentina estaría comenzando a salir de la recesión, aunque a un ritmo muy lento.

Según explicó, durante octubre y noviembre aparecieron algunos indicadores que muestran señales incipientes de recuperación. Entre ellos destacó la utilización de la capacidad instalada, un indicador que mide qué proporción del potencial productivo de las empresas está efectivamente en funcionamiento.

En ese sentido, señaló que el indicador superó por primera vez en el año el 60%, un dato que podría reflejar una mejora en el nivel de actividad industrial.

De todos modos, aclaró que se trata de señales todavía moderadas y que la recuperación está lejos de consolidarse. Mientras tanto, la discusión política continúa ocupando el centro de la escena, especialmente por la relevancia de los proyectos que se debaten en el Congreso.