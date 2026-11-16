Tragedia en el fútbol argentino: murió un juvenil de Ezeiza FC tras recibir un pelotazo en la cabeza

Abel Núñez, futbolista de la categoría 2008, sufrió un fuerte impacto durante un partido de inferiores ante Deportivo Muñiz. Fue trasladado de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica, pero no logró recuperarse.

Hoy 08:44

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Abel Núñez, un joven futbolista de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, quien falleció este domingo luego de recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido oficial ante Deportivo Muñiz.

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El episodio ocurrió el pasado jueves en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, durante un encuentro de Quinta División, correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según se informó, Núñez, categoría 2008 y jugador con la camiseta número 10, recibió un fuerte impacto del balón tras un rechazo y cayó desplomado sobre el campo de juego.

Ante la gravedad de la situación, el juvenil fue asistido de inmediato y trasladado a un centro médico, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, su cuadro no evolucionó favorablemente y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades deportivas resolvieron suspender el encuentro de Quinta División y el posterior partido de Sexta, que debía disputarse en el mismo escenario.