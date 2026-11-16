ANSES otorgará un beneficio por matrimonio en noviembre: quiénes podrán solicitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintas prestaciones destinadas a acompañar económicamente a las familias argentinas. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), que se otorgan ante acontecimientos específicos, como el nacimiento de un hijo, una adopción o la celebración de un matrimonio.
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En noviembre de 2026, uno de estos beneficios tiene un monto actualizado y puede ser solicitado por ambos integrantes de la pareja, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Para acceder, es necesario presentar la documentación correspondiente y respetar los plazos fijados por el organismo.
- trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares mediante el SUAF
- titulares de la Prestación por Desempleo
- personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- trabajadores de temporada
- titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Una de sus características principales es que ambos cónyuges pueden solicitar el pago, siempre que cada uno cumpla con las condiciones exigidas. Para acceder, los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:
- tener el matrimonio acreditado en la base de datos de ANSES
- solicitar la prestación una vez transcurridos dos meses desde el casamiento y antes de que se cumplan dos años
- no superar los límites de ingresos individuales y familiares establecidos para el mes en que se celebró el matrimonio
- contar con una antigüedad laboral mínima y continuada de seis meses al momento del casamiento, en el caso de trabajadores en relación de dependencia
En noviembre de 2026, el tope de ingresos individuales es de $3.271.814, mientras que el límite máximo del grupo familiar alcanza los $6.543.628. Si uno de los integrantes de la pareja supera el ingreso individual permitido, el grupo familiar queda excluido del beneficio, incluso cuando la suma de ambos salarios no alcance el máximo familiar.
Según la Resolución 303/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial, la Asignación Familiar por Matrimonio tiene un valor de $139.300 en noviembre de 2026. El monto incorpora el incremento del 1,93% aplicado a las asignaciones familiares durante este mes, en función de la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, los importes son los siguientes:
- si cobra un solo cónyuge: $139.300
- si cobran ambos cónyuges: $278.600 en total
La suma también forma parte del esquema de Asignaciones de Pago Único, que incluye los beneficios por Nacimiento y Adopción. Para noviembre, estos últimos tienen valores de $93.035 y $556.217, respectivamente. Además, la fecha de acreditación de las APU no depende de la terminación del DNI, sino del calendario de pago y de la aprobación del trámite correspondiente.
La Asignación Familiar por Matrimonio puede solicitarse de manera virtual o presencial, según la preferencia de cada beneficiario. Antes de iniciar el procedimiento, hay que verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en ANSES. La documentación necesaria es:
- DNI de ambos cónyuges
- partida o acta de matrimonio
- datos personales y familiares actualizados en ANSES
Para hacer el trámite de forma online, los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la Atención Virtual de ANSES
- Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
- Seleccionar el trámite correspondiente a la Asignación Familiar por Matrimonio
- Adjuntar la documentación solicitada
- Confirmar la solicitud y consultar su estado a través de los canales oficiales
Quienes prefieran hacer el trámite presencialmente van a tener que solicitar un turno en una oficina de ANSES y presentarse con los documentos correspondientes. La gestión es gratuita y no requiere intermediarios, una vez presentada la solicitud, el organismo verifica los requisitos y determina si corresponde efectuar el pago.