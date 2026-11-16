Añatuya: recuperaron una moto robada en Icaño y demoraron a dos jóvenes

El procedimiento se realizó durante la madrugada sobre la avenida Gottau. Los ocupantes circulaban en una Honda Wave negra sin patente, sin iluminación delantera y sin la llave de contacto.

Hoy 09:12

Un operativo preventivo del personal policial de la Departamental N.º 13 permitió recuperar este lunes una motocicleta que había sido robada el día anterior en la localidad de Icaño. Por el hecho, un joven de 18 años y una mujer de 22 fueron demorados preventivamente.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4 de la madrugada, cuando efectivos realizaban recorridos de prevención sobre la avenida Gottau. En ese sector, advirtieron la circulación sospechosa de una Honda Wave negra, que no tenía iluminación delantera ni patente. Estas características coincidían con una alerta emitida minutos antes por la Sala de Monitoreo.

Ante esta situación, los uniformados interceptaron el rodado para identificar a sus ocupantes. El conductor era un joven de 18 años, domiciliado en el barrio Villa Abregú, quien viajaba acompañado por una mujer de 22 años, residente en el barrio Néstor Kirchner.

Al ser consultado por la procedencia de la motocicleta, el conductor manifestó que no tenía documentación que acreditara su propiedad. Además, los policías constataron que el vehículo tenía el motor en marcha, pero carecía de la llave de contacto original.

A partir de estas irregularidades, los efectivos se comunicaron con la Planta Verificadora y la Sala de Monitoreo para avanzar con las averiguaciones.

La confirmación llegó cuando personal de la Comisaría N.º 55 de Icaño remitió a sus pares de Añatuya fotografías de la cédula verde y datos vinculados con la denuncia por la sustracción del vehículo, concretada el día anterior. Las características de la motocicleta permitieron establecer que se trataba del rodado buscado.

Por disposición de las autoridades judiciales, la Honda Wave fue secuestrada, mientras que el joven y su acompañante fueron trasladados a la Comisaría N.º 41, donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las actuaciones correspondientes.