A poco más de dos semanas de su casamiento, la cantante compartió imágenes de la intimidad de la celebración, mostró detalles de la fiesta y dedicó emotivos mensajes a sus seres queridos.

Hoy 19:42

Lali Espósito volvió a sorprender a sus seguidores este lunes al compartir una serie de fotografías inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el pasado 31 de octubre en el barrio porteño de San Telmo. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró momentos especiales de la ceremonia y reveló detalles que hasta ahora habían permanecido en la intimidad.

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La cantante explicó que decidió publicar las imágenes para agradecer a las personas que hicieron posible la celebración, desde sus familiares y amigos hasta los profesionales que participaron de la organización. Entre sus primeros mensajes destacó el cariño hacia su madre, María José "Majo" Riera, y su suegra, Marcela Amado, a quienes agradeció por acompañarlos con amor incondicional.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la revelación sobre quién se quedó con el ramo de novia. Lali contó que fue Marina Venancio, su amiga cercana y responsable de estilismo y maquillaje, quien recibió el tradicional ramo durante la fiesta. La artista le dedicó un mensaje especial por haberla acompañado durante todos los preparativos.

Las publicaciones también permitieron conocer algunos secretos detrás de la celebración. El vestido de novia fue diseñado por Justo Ocampo, mientras que la organización estuvo a cargo de Plan V, la productora de Claudia Villafañe. Además, la cantante mostró imágenes de la fiesta, que contó con las participaciones musicales de Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!.

Otro de los momentos destacados estuvo relacionado con la espectacular torta de casamiento elaborada por Damián Betular. La artista reveló que le había pedido una creación tan alta que necesitara subirse a su marido para poder cortarla. Como inspiración, compartió una imagen de la boda de Diego Maradona y Claudia Villafañe, cuyo festejo sirvió de referencia para la original idea.

Entre las fotografías también aparecieron postales románticas junto a Pedro Rosemblat, momentos compartidos con amigos y familiares, y escenas de la celebración que mostraron la alegría de los recién casados.

“Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia”, expresó Lali en uno de sus mensajes, con el que recordó la emoción de aquella jornada.

De esta manera, la cantante abrió una nueva ventana a la intimidad de su boda y compartió con sus seguidores recuerdos de una celebración que había mantenido lejos de las cámaras y de la exposición mediática.