El equipo santiagueño buscará hacerse fuerte en casa para conseguir un resultado favorable de cara a la revancha en Catamarca.

Hoy 20:45

Central Argentino de La Banda ya conoce el día y horario de su próximo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur. El Albo enfrentará a Villa Cubas de Catamarca este viernes 20 de noviembre, desde las 22.15, por el partido de ida de las semifinales de la Región Centro.

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El encuentro se disputará en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de la ciudad de La Banda, donde el conjunto santiagueño intentará aprovechar la localía para dar el primer paso hacia la clasificación.

Central Argentino llega a esta instancia después de eliminar a Unión Lugones en la fase anterior y ahora tendrá por delante un nuevo desafío ante el conjunto catamarqueño.

El objetivo del Albo será conseguir una victoria ante su gente que le permita viajar con ventaja a Catamarca, donde se disputará el encuentro de vuelta y se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final de la región.

De esta manera, Central Argentino buscará hacerse fuerte en La Banda y continuar alimentando su ilusión de ascenso al Torneo Federal A, en una serie que comenzará este viernes desde las 22.15.