El jefe comunal participó de una actividad especial destinada a niños y niñas del Santiago Hockey Patín, que contó con la presencia de Pedro Acosta, exjugador de la Selección Argentina y actual integrante del Comité Nacional de Hockey sobre Patines.

Hoy 22:09

El intendente, Ing. Mario Benavente, concurrió a una jornada especial de entrenamiento e instrucción a niños del Santiago Hockey Patín que se llevó a cabo en el Complejo deportivo “Juan Felipe Ibarra” con la presencia de Pedro Acosta, ex jugador de la Selección Argentina y actual integrante del Comité Nacional de Hockey sobre Patines.

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El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla; el subsecretario de Desarrollo Social y Salud, Mauro, Kalinski y el director de la Juventud, Luis Llanos.

Allí, fue recibido por los profesores de la escuela, Maximiliano García y Mauricio Martínez, con quienes compartió la experiencia de instrucción a las categorías infantiles por parte del experto en la disciplina deportiva.

También recorrió el predio y mantuvo contacto con entrenadores y padres de los niños y niñas que asisten durante la semana a clases en el espacio de costanera Sur.