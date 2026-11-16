El diputado entrerriano será propuesto para ocupar el lugar que le corresponde al peronismo en representación de la Cámara de Diputados. La decisión se produjo semanas después del encuentro entre la expresidenta y el exministro de Economía.

Hoy 21:45

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa alcanzaron un acuerdo político para impulsar al diputado entrerriano Guillermo Michel como representante del peronismo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en la selección y el control disciplinario de los jueces federales y nacionales.

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La decisión se conoció este lunes 16 de noviembre y forma parte de las negociaciones internas del Partido Justicialista (PJ) para definir su participación en uno de los organismos centrales del Poder Judicial, en medio de la renovación de sus integrantes.

Michel, dirigente del peronismo federal y cercano a Sergio Massa, será propuesto para ocupar la banca correspondiente al bloque justicialista de la Cámara de Diputados. Su postulación cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner, quien busca ampliar la representación de los distintos sectores del peronismo en el organismo.

El legislador entrerriano cuenta con experiencia en la administración pública. Durante el gobierno de Alberto Fernández ocupó cargos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Massa como ministro de Economía.

La definición política se produjo semanas después de una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa en el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Aquel encuentro se extendió durante aproximadamente 40 minutos y estuvo centrado en distintos asuntos de la agenda política nacional e internacional, entre ellos las elecciones de Brasil y Estados Unidos, además del futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Argentina.

Cómo quedará la representación en el Consejo de la Magistratura

La renovación del Consejo de la Magistratura contempla la designación de representantes de distintos sectores, entre ellos jueces, abogados, académicos y legisladores nacionales. En esta etapa, el Congreso debe definir los nombres que ocuparán los lugares correspondientes a ambas cámaras.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo de La Libertad Avanza tendrá derecho a proponer dos representantes, mientras que el peronismo contará con una banca, para la cual será postulado Guillermo Michel.

El cuarto lugar correspondiente a Diputados continúa en disputa entre Provincias Unidas y el PRO, espacios que buscan acceder a esa representación de acuerdo con la conformación de los bloques parlamentarios.

En el Senado, por su parte, el peronismo consiguió consolidar su posición mediante la incorporación del legislador riojano Fernando Rejal, un movimiento que le permitió asegurarse la posibilidad de proponer a dos consejeros.

Los nombres elegidos para esas posiciones son Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López, en el marco de un entendimiento político entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Las negociaciones del peronismo y el debate por las PASO

La postulación de Michel también se produce en un contexto de reorganización interna del peronismo, atravesado por las conversaciones entre sus principales dirigentes y las diferencias respecto de la estrategia electoral de cara a 2027.

Uno de los temas centrales es la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei impulse la suspensión o eliminación de las PASO, una iniciativa que genera posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas.

En ese escenario, Cristina Kirchner busca conocer si el oficialismo dispone de los apoyos parlamentarios necesarios para avanzar con la reforma. Para modificar el régimen electoral, el Gobierno necesita reunir 37 votos en el Senado, una mayoría que todavía no tiene garantizada.

Dentro del peronismo, algunos sectores consideran que mantener las elecciones primarias permitiría resolver las diferencias internas mediante la participación electoral, sin necesidad de romper las alianzas existentes.

En paralelo, la relación política entre la expresidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa atravesada por diferencias respecto del armado del espacio y las estrategias para las próximas elecciones.

De esta manera, el acuerdo entre Cristina Kirchner y Sergio Massa para impulsar a Guillermo Michel representa un nuevo movimiento en la reorganización del PJ, que busca definir su representación institucional y sus acuerdos internos de cara al próximo escenario político.