Durante su exposición ante empresarios, el Presidente vinculó la incertidumbre financiera con un eventual regreso del peronismo al poder. También defendió su plan económico y anticipó reformas más profundas si consigue la reelección en 2027.

Hoy 22:11

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo este lunes por la noche y vinculó la suba del riesgo país con la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027. Durante su exposición ante empresarios, el mandatario sostuvo que la Argentina continuará enfrentando dificultades para reducir ese indicador mientras persista el temor a un eventual regreso del peronismo al poder.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones tuvieron lugar durante la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizada en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, en una jornada en la que el riesgo país alcanzó los 855 puntos básicos y las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street.

“Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, expresó Milei, utilizando ese término para referirse a sus adversarios políticos. En ese sentido, sostuvo que la reducción del indicador depende tanto del equilibrio fiscal como de las expectativas sobre la continuidad de su programa económico.

El jefe de Estado también dejó un mensaje electoral al afirmar que “los argentinos no van a votar hacia el pasado”. En esa línea, planteó que los próximos comicios serán determinantes para consolidar las transformaciones impulsadas por su administración y evitar un cambio de rumbo económico.

Además, anticipó un nuevo paquete de reformas para 2027, condicionado a un eventual triunfo en primera vuelta que le permita contar con mayor respaldo legislativo. “Estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito”, aseguró.

La defensa de su plan económico

Durante su discurso, Milei también defendió el rumbo de su gestión y expresó su optimismo sobre las perspectivas del país. “La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de generar condiciones que permitan alcanzar un crecimiento económico sostenido.

Uno de los principales puntos de su exposición estuvo relacionado con la oferta de bienes y servicios como motor del crecimiento. El Presidente cuestionó las propuestas de estimular el consumo para resolver los problemas económicos y consideró que las políticas deben orientarse a favorecer la producción.

“La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”, remarcó. También rechazó las recomendaciones de avanzar con una devaluación del peso y defendió la política cambiaria de su administración.

En materia fiscal, destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que su Gobierno logró reducir la presión impositiva en casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, sostuvo que el objetivo es continuar disminuyendo el gasto público para avanzar con nuevas rebajas tributarias.

Por otra parte, señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tendrá un papel central en el futuro de la economía argentina y ratificó su intención de eliminar las retenciones al sector agropecuario hacia 2031.

Nuevas críticas al kirchnerismo y la mirada hacia 2027

En otro tramo de su intervención, Milei endureció sus cuestionamientos al kirchnerismo, al que acusó de priorizar sus intereses políticos por encima del bienestar económico del país.

“Están dispuestos a romper el barco y hundirlo si ellos no son quienes lo manejan, porque ellos tienen un proyecto de poder. Nosotros tenemos un proyecto de hacer grande la Argentina, que es muy distinto”, manifestó ante los empresarios presentes.

Finalmente, el mandatario reiteró su proyección de que Argentina podría alcanzar niveles de desarrollo similares a los de Estados Unidos en las próximas décadas, siempre que se mantenga el rumbo económico y se profundicen las reformas estructurales.

En ese marco, insistió en que las elecciones presidenciales de 2027 serán fundamentales para el futuro de su programa económico, al considerar que una eventual reelección le permitiría avanzar con transformaciones de mayor alcance que las implementadas hasta el momento.