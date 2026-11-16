El animal, cruza con salchicha, está desaparecido desde el sábado por la noche. Su familia solicita la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 21:43

Una familia de Santiago del Estero busca desesperadamente a Coco, un perrito cruza con salchicha que se extravió el sábado por la noche en el barrio Aeropuerto, en la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde entonces, sus dueños intentan dar con su paradero y solicitan la colaboración de los vecinos de la zona y sectores cercanos para poder encontrarlo.

Quienes hayan visto a Coco o tengan información que permita localizarlo pueden comunicarse al 3855768434.

La familia pide ayuda para difundir la búsqueda y lograr que el perrito pueda regresar a su hogar.