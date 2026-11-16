La comisión directiva del Tricolor emitió un comunicado oficial tras los incidentes registrados en el estadio Roberto Osvaldo Molinari. Además, expresó su solidaridad con la delegación visitante y anunció una reunión extraordinaria para analizar lo sucedido.

Hoy 22:56

El Club Atlético Unión Santiago difundió este lunes 16 de noviembre un comunicado oficial en el que repudió los graves hechos de violencia ocurridos tras el encuentro frente a Defensores de La Boca de La Rioja, disputado el domingo en el estadio Roberto Osvaldo Molinari, por el Torneo Regional Federal Amateur.

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La institución santiagueña lamentó los enfrentamientos registrados después de la eliminación del equipo por penales y manifestó su preocupación por los incidentes que involucraron a jugadores y simpatizantes, luego de una jornada que terminó empañada por la violencia.

A través del documento, la comisión directiva expresó su solidaridad con las personas afectadas, especialmente con los integrantes de la delegación visitante, y dejó en claro su rechazo a cualquier comportamiento que atente contra los valores deportivos.

“Ninguna circunstancia deportiva justifica la violencia. Estos acontecimientos son contrarios a los principios de respeto, convivencia y responsabilidad que promovemos como institución”, señalaron desde el club.

En ese sentido, la dirigencia anunció que convocará una reunión extraordinaria para evaluar los hechos, analizar las conductas de los involucrados y determinar las medidas disciplinarias, organizativas y preventivas que correspondan. Por el momento, no se comunicaron sanciones concretas.

Asimismo, Unión Santiago manifestó su plena disposición a colaborar con las autoridades del Consejo Federal del Fútbol Argentino y los organismos competentes, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con un deporte basado en el respeto, la convivencia y el cuidado de todas las personas, al tiempo que buscará adoptar las medidas necesarias para evitar que episodios de esta naturaleza vuelvan a repetirse.