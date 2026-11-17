El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con lluvias y tormentas durante las primeras horas del día. La advertencia alcanza a Capital, Banda y otros siete departamentos, con posibilidad de granizo, fuertes ráfagas y abundantes precipitaciones.

Hoy 02:17

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 17 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 31 °C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado durante las primeras horas del día, la capital santiagueña tendrá una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C, en un contexto de condiciones meteorológicas adversas que afectan a distintos sectores de la provincia.

Para la madrugada, el organismo nacional prevé tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Durante la mañana continuaría la actividad eléctrica, con probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Los vientos soplarán desde distintos sectores, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, aunque durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Alerta por tormentas en nueve departamentos de Santiago del Estero

En paralelo, el SMN mantiene una alerta meteorológica por tormentas que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Según el mapa oficial actualizado a las 00:13 de este martes, estos sectores se encuentran bajo alerta naranja durante la madrugada, ante la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas.

El organismo advierte que los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta, con posibilidades de que esos registros sean superados de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, mantenerse alejada de árboles y estructuras que puedan caer y seguir las actualizaciones oficiales.

Cómo estará el tiempo este miércoles 18 de noviembre

Para el miércoles 18 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la inestabilidad continuará en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche el cielo se presentaría parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 31 km/h, con predominio del sector este durante buena parte de la jornada y del sudeste hacia la noche.

De esta manera, las lluvias y tormentas seguirán presentes durante el inicio de la semana en Santiago del Estero, aunque el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones hacia la noche del miércoles.