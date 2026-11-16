Ante la alerta amarilla por tormentas vigente en Santiago del Estero, la Municipalidad emitió una recomendación preventiva para evitar accidentes por la posible caída de árboles y ramas.

Hoy 23:48

En medio de las condiciones climáticas adversas que afectan a Santiago del Estero, y ante la vigencia de una alerta amarilla por tormentas, la Municipalidad de la Capital emitió una advertencia preventiva dirigida a los vecinos para evitar situaciones de riesgo.

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A través de un comunicado, la Dirección de Defensa Civil Municipal recomendó evitar el ingreso y la permanencia en el Parque Aguirre mientras persistan las fuertes ráfagas de viento que se registran en la ciudad.

La medida tiene como objetivo prevenir posibles accidentes ocasionados por la caída de ramas o árboles, especialmente en sectores de abundante vegetación como el principal pulmón verde de la capital santiagueña.

Desde el organismo municipal remarcaron la importancia de extremar las precauciones y evitar permanecer en espacios arbolados durante los períodos de mayor intensidad del viento, con el propósito de resguardar la integridad física de los vecinos.

Asimismo, recordaron que, ante cualquier situación de emergencia vinculada con las condiciones meteorológicas, los ciudadanos pueden comunicarse con Defensa Civil Municipal al teléfono 4217999.

La recomendación se mantendrá mientras continúen las condiciones de viento intenso, por lo que se solicita a la comunidad respetar las advertencias preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.