La detención de un hombre en Salta se realizó tras el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una vivienda.

Hoy 01:26

La investigación en torno a la muerte de una mujer hallada en una vivienda de calle Junín al 100, en la ciudad de Salta, ha dado un giro significativo con la detención de un hombre en las últimas horas. Este suceso se enmarca en un caso que se destapó el pasado viernes, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ha liderado las diligencias que han llevado a esta detención, subrayando la importancia de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Según los reportes, la detención del sospechoso fue solicitada por la fiscalía tras diversas indagaciones que apuntaron a su posible vinculación con el crimen. La acción fue ejecutada por personal de la Unidad Ugap del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cumpliendo así con la orden emitida por la fiscalía. Esta intervención es crucial para profundizar en la investigación y obtener respuestas sobre el trágico suceso.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar el viernes, cuando las autoridades respondieron a alertas de vecinos de la zona sobre olores extraños que emanaban de la propiedad. Al ingresar, los efectivos policiales encontraron el cuerpo de la mujer, identificada como María Celeste Osan, en un estado de descomposición avanzado, lo que complicó de inmediato las primeras medidas de investigación.

La fiscal Sodero Calvet ha indicado que se han solicitado estudios complementarios de autopsia para determinar la causa del fallecimiento, dado el estado en que fue hallado el cuerpo. Hasta el momento, no se ha podido establecer una causa de muerte de manera definitiva, lo que ha llevado a que continúen las tareas periciales y otras diligencias ordenadas por la Fiscalía para esclarecer el caso.

La funcionaria judicial ha manifestado que se encuentran en marcha numerosas medidas destinadas a profundizar en las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer. La investigación se mantiene activa y abierta, buscando esclarecer todos los aspectos del caso.

En relación a la detención, la Fiscalía ha adelantado que la formalización de la investigación penal preparatoria se llevará a cabo en breve. Sin embargo, no se ha hecho pública la identidad del hombre detenido ni se ha precisado su relación con la víctima, lo que añade un nivel de incertidumbre al caso. La calificación penal del hecho aún está por definirse.

Los resultados de los estudios forenses serán vitales para comprender cómo se produjo el fallecimiento y avanzar en el proceso judicial. La comunidad permanece atenta a los avances en esta investigación que ha conmocionado a la ciudad de Salta.