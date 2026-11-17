El cantante de guaracha Marcelo Véliz fue hospitalizado tras un accidente de tránsito en Tucumán, donde cuatro personas resultaron heridas y su familia solicita oraciones por su salud.

Hoy 01:21

En un trágico suceso ocurrido en Tucumán, el conocido cantante de guaracha santiagueño Marcelo Véliz sufrió un grave accidente de tránsito que ha conmocionado a sus seguidores. La combi en la que viajaba junto a su equipo volcó en la ciudad de La Madrid durante la madrugada de este lunes, resultando en varios heridos que requerían atención médica inmediata.

Según testigos que estaban presentes en el lugar del siniestro, el vuelco se produjo cerca de la medianoche, aunque las causas del accidente aún no han sido esclarecidas. Cuatro de los nueve ocupantes del vehículo, incluido el propio Véliz y su chofer, fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales informaron que Marcelo Véliz sufrió fuertes golpes en el impacto y su estado de salud ha generado gran preocupación entre sus seres queridos. La familia del artista, visiblemente afectada, declaró: “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, mostrando así la angustia que sienten ante esta situación.

En cuanto a los heridos, se destacó que el padre de Marcelo y uno de sus hermanos fueron quienes sufrieron las lesiones más severas, recibiendo atención médica prioritaria. La familia ha solicitado a la comunidad que se unan en oración para la pronta recuperación de todos los afectados, expresando su fe en que “todo estará bien”.

“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento”, añadieron, reforzando su deseo de recibir apoyo espiritual en este difícil momento. Este accidente ha dejado a muchos de sus seguidores en estado de alerta, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de aliento y buenos deseos.

Los seres queridos de Véliz también han agradecido el respaldo que han recibido desde que se conoció la noticia del accidente, haciendo un llamado a sus amigos y seguidores a unirse en oraciones. “Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil”, manifestaron, reflejando la esperanza que tienen en la recuperación de los involucrados.

A medida que se desarrollen más detalles sobre el estado de salud de Marcelo Véliz y de los demás accidentados, la comunidad permanece atenta y unida en apoyo a la familia del artista, quien ha dejado una huella en la música de la región.