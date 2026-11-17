El norte de Jujuy enfrenta una profunda conmoción tras el fallecimiento de una mujer de 59 años por una descarga eléctrica en medio de una tormenta en Yavi.

Hoy 02:20

Una tragedia conmueve al norte de Argentina tras el fallecimiento de una mujer de 59 años en el departamento de Yavi, provincia de Jujuy. La víctima fue alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas al aire libre en una zona rural de la Puna. Este trágico evento se produjo durante una fuerte tormenta eléctrica que sorprendió a la mujer en un momento inesperado.

Según informes policiales, el incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando la mujer fue impactada por una descarga eléctrica inesperada, resultando en lesiones de extrema gravedad. Lamentablemente, falleció casi de inmediato, sin que tuviera la oportunidad de recibir asistencia médica adecuada. Este episodio resalta los peligros asociados con los fenómenos meteorológicos en regiones propensas a tormentas eléctricas.

Los vecinos y familiares que se encontraban en las cercanías alertaron de inmediato a las autoridades, lo que llevó a la rápida intervención de la Policía de la Provincia de Jujuy y del personal de salud local. Al llegar al lugar del siniestro, los profesionales médicos confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales, lo que intensificó el dolor y la desolación en la comunidad.

El Ministerio Público de la Acusación tomó intervención en el caso, ordenando las pericias necesarias y el traslado del cuerpo para cumplir con los trámites correspondientes antes de su entrega a los familiares. Este trágico suceso pone de manifiesto el riesgo inherente que representan las tormentas eléctricas en la región de la Puna, donde las condiciones climáticas pueden cambiar drásticamente en cortos períodos de tiempo.

Durante la temporada estival, es común que las tormentas eléctricas se desarrollen con gran rapidez e intensidad en las zonas de altura. Las autoridades provinciales y los organismos de Defensa Civil hacen hincapié en la necesidad de extremar las precauciones ante la llegada de frentes de tormenta. En ámbitos rurales y descampados, la exposición a descargas atmosféricas es considerablemente mayor debido a la falta de refugios seguros.

Los especialistas aconsejan a la población que, frente a la presencia de actividad eléctrica en la atmósfera, es crucial evitar permanecer en espacios abiertos. Además, se recomienda alejarse de alambrados, estructuras metálicas y árboles aislados, buscando refugio inmediato en edificaciones cerradas o vehículos hasta que las condiciones climáticas mejoren por completo. La educación y la prevención son fundamentales para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.