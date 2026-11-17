La Conmebol confirmó al juez que dirigirá el encuentro decisivo entre el Pincha y Palmeiras, que se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Hoy 19:14

La Conmebol oficializó este martes la designación del equipo arbitral para la final de la Copa Libertadores 2026, que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El elegido para dirigir el encuentro decisivo será el venezolano Jesús Valenzuela, quien contará con la colaboración de sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, mientras que Alexis Herrera será el cuarto árbitro. El colombiano Jhon Gallego completará el equipo en el campo de juego como quinto juez.

Por su parte, el sistema de videoarbitraje estará encabezado por Juan Soto, también de Venezuela, acompañado por Yender Herrera, Alexander Guzmán y David Rodríguez como asistentes del VAR.

Los antecedentes de Valenzuela con Estudiantes y Palmeiras

La designación del árbitro venezolano tiene un antecedente reciente para el conjunto dirigido por Alexander Medina. Valenzuela estuvo presente en la revancha de los cuartos de final de esta edición de la Libertadores frente a Corinthians, cuando el Pincha consiguió una victoria por 1-0 en San Pablo que le permitió avanzar de ronda.

En cuanto a sus estadísticas, el juez dirigió cinco partidos de Estudiantes, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota.

El historial con Palmeiras también resulta significativo. El conjunto brasileño fue dirigido por Valenzuela en siete oportunidades durante este año, con un saldo favorable de seis triunfos y un empate, sin derrotas. Además, convirtió 14 goles y recibió solamente dos.

El árbitro también cuenta con experiencia en definiciones internacionales entre clubes argentinos y brasileños. En 2025 estuvo a cargo de la revancha de la Recopa Sudamericana entre Racing y Botafogo, que terminó con victoria de la Academia por 2-0 y un resultado global de 4-0.

Sin embargo, también protagonizó decisiones cuestionadas, como ocurrió durante el encuentro entre Boca y Fortaleza por la Copa Sudamericana 2024, cuando no sancionó un posible penal sobre Edinson Cavani.

El equipo arbitral completo para la final

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).

Jorge Urrego (Venezuela). Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).

Tulio Moreno (Venezuela). Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Alexis Herrera (Venezuela). Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colombia).

Jhon Gallego (Colombia). VAR: Juan Soto (Venezuela).

Juan Soto (Venezuela). AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela).

Yender Herrera (Venezuela). AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia).

Alexander Guzmán (Colombia). AVAR 3: David Rodríguez (Colombia).

Con las autoridades confirmadas, Estudiantes y Palmeiras continúan su preparación para la gran definición del certamen continental, en la que buscarán quedarse con el título más importante de clubes de Sudamérica.

El encuentro se disputará a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.