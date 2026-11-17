El mediocampista decidió someterse a una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar, luego de que los tratamientos realizados no dieran los resultados esperados. Se perderá los playoffs del Torneo Clausura y apuntará a recuperarse para la próxima pretemporada.

Hoy 18:41

River Plate recibió una noticia preocupante en la previa de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El mediocampista Aníbal Moreno decidió someterse a una intervención quirúrgica para tratar la discopatía lumbar que lo afecta desde hace varios meses y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

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La determinación llegó después de una evaluación conjunta con el cuerpo médico y el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio. El futbolista había intentado superar las molestias mediante tratamientos y bloqueos en la zona afectada, pero los resultados no fueron los esperados.

Ante la persistencia del dolor y las dificultades para entrenarse con normalidad, el exjugador de Palmeiras optó por la operación. El objetivo es que pueda recuperarse y reincorporarse al plantel durante la pretemporada de 2027, aunque su regreso dependerá de la evolución posterior a la cirugía.

La ausencia representa un problema importante para Ponzio, que considera a Moreno una pieza fundamental del mediocampo. El volante había conseguido regresar a la titularidad frente a Belgrano, en Córdoba, donde completó los 90 minutos después de más de un mes y medio de inactividad.

Sin embargo, las molestias físicas continuaron y le impidieron recuperar la continuidad que necesitaba. Incluso, en otro encuentro frente a Racing, había solicitado el cambio visiblemente afectado por el dolor.

Las alternativas de River para enfrentar a Lanús

Con Moreno descartado, Santiago Espíndola aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto de volante central en el compromiso del próximo domingo ante Lanús, en el estadio Monumental.

El juvenil tuvo su debut en Primera División frente a Aldosivi y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico, por lo que podría recibir una nueva oportunidad desde el arranque en un partido decisivo.

Otra alternativa es Lucas Gabriel Silva, quien sumó minutos durante las últimas presentaciones del equipo y podría integrar el banco de suplentes.

Por su parte, Fausto Vera logró superar el desgarro que lo había marginado, aunque continúa con molestias producto de una tendinitis en uno de sus pies. Su situación física también condiciona las opciones disponibles para el entrenador.

River analiza reforzar el mediocampo para 2027

Las dificultades que atravesó River en el puesto de volante central durante la temporada llevaron a la dirigencia a evaluar posibles incorporaciones para el próximo mercado de pases.

Entre los nombres que aparecen como alternativas figuran Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo, aunque por el momento se trata de futbolistas que están bajo consideración.

Mientras tanto, el Millonario deberá afrontar la etapa decisiva del Clausura sin Moreno, con la necesidad de encontrar una solución en el mediocampo para mantener sus aspiraciones de avanzar en los playoffs.