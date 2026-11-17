El intendente de la Capital entregó el certificado de Ciudadana Centenaria a Reineria Gerez de Ponce, en un emotivo encuentro del que participaron familiares y autoridades municipales.

Hoy 18:36

El intendente de la Capital, Mario Benavente, entregó el certificado de Ciudadana Centenaria a Reineria Gerez de Ponce, una vecina del barrio Almirante Brown que cumplió 100 años de vida.

La distinción fue otorgada como reconocimiento a su trayectoria, sus experiencias y los recuerdos construidos a lo largo de un siglo, en una ceremonia que reunió a sus seres queridos y representantes del municipio.

Del emotivo encuentro participaron sus hijas, Amanda Ponce y Sara Alicia Ponce, y su nieta, Alicia Herrera, quienes acompañaron a Reineria durante el homenaje.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la directora de la Tercera Edad, Nélida Martínez; y la presidenta del Centro de Jubilados del barrio Cabildo, Susana Martínez, institución de la que la homenajeada forma parte.

Durante la ceremonia, Benavente destacó la importancia de reconocer y valorar a los adultos mayores, especialmente por sus historias de vida, sus experiencias y el aporte que realizan a la comunidad.

Asimismo, resaltó que sus trayectorias representan un ejemplo de fortaleza y compromiso para las nuevas generaciones, poniendo en valor el papel que cumplen en la sociedad.

De esta manera, el municipio rindió homenaje a Reineria Gerez de Ponce por sus 100 años de vida, en una jornada especial compartida con su familia.